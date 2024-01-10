استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخر بغارة لطيران العدو الإسرائيلي على كفرشوبا جنوب لبنان

استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر بجراح في غارة لطيران العدو الإسرائيلي على كفرشوبا جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران المسير المعادي أطلق صاروخاً باتجاه أحد المنازل في بلدة كفرشوبا، ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح آخر.

إلى ذلك جدد العدو الإسرائيلي صباح اليوم قصف أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة بالطيران المسير، كما حلق طيران العدو الاستطلاعي منذ الليل الفائت وحتى الصباح فوق صور وبنت جبيل بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأفشل الجيش اللبناني محاولة العدو إحراق حرش الراهب عبر تمديد أنابيب بلاستيكية بطول 200 متر، تحتوي على مادة البنزين وإحداث فتحات فيها لتنقيط البنزين من الموقع باتجاه الحرش، حيث سارع الجيش لتفكيك الأنابيب وتعطيلها.

وكان العدو الإسرائيلي جدد الليلة الماضية قصفه أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب والضهيرة وعيتا الشعب وجبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، وأغارت مسيراته على محيط بلدة الغندورية.