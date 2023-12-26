السرقات تحرم بلدة بريف دمشق من الاتصالات والإنترنت لمدة شهر

كشف مدير اتصالات ريف دمشق حسين عويتي أن الاتصالات والإنترنت مقطوعان منذ شهر عن بلدة سبينة بريف دمشق بسبب تعرض الكبل النحاسي للسرقة وبيعه من قبل مجهولين، مشيراً إلى أنه عندما يُفقد أي كبل يصبح من الصعب تأمينه وفقاً لموقع أثر برس المحلي.

وأوضح عويتي أنه تم تنظيم ما يزيد على 12 ضبط شرطة من بداية النصف الثاني من العام الجاري، بسبب سرقة كوابل نحاسية رئيسية لما يزيد على 1800 خط أرضي.

مؤكداً أنه تم رفع كتاب للإدارة لتأمين الجزء المسروق، مبيناً أنه خلال أسبوعين سيتم تأمين الكبل على أن يعود الوضع كما كان سابقاً.