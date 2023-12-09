كيان مجهول يأمر سفينة بتغيير مسارها بالبحر الأحمر!

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت إبلاغات حول كيان مجهول ينتحل صفة السلطات اليمنية وأصدر أمرًا لسفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر.

ونصحت الهيئة السفن في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وفي حادثة أخرى، تعرضت سفينة نقل بضائع سائبة لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين على الأقل في البحر الأحمر.

وأفادت شركة الأمن البحري البريطانية (آمبري) أن سفينة حاويات أخرى أُصيبت بأضرار نتيجة لهجوم بطائرات مسيرة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي ميناء الحديدة في شمال اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن سفينة حربية أميركية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر، وأكدت أن السفينة الحربية دمرت مسيرة تابعة للحوثيين اقتربت منها.

من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية بحرية أن الحوثيين يستخدمون مسيرات وصواريخ في هجماتهم، وكانوا قد هددوا بالاستهداف لا سيما للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وتوسعوا في تهديداتهم لتشمل السفن التابعة لحلفاء إسرائيل خلال عبورها مضيق باب المندب.