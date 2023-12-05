طائرات مسيرة تدك قاعدة للإحتلال الأمريكي شرقي سوريا

هزت انفجارات ضخمة معمل حقل “العمر” للنفط بريف دير الزور الشرقي، والتي تستخدمه القوات الأمريكية قاعدة لها، إثر هجوم عبر طائرات مسيرة أصابت القاعدة بشكل مباشر، وذلك ضمن الهجمات التي تزداد بشكل كبير على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق .

وقالت الوكالة أن الطائرات الأمريكية حلّقت فور حدوث الانفجارات، بشكل مكثف، في أجواء المنطقة.

في السياق ذاته وتزامنا مع الهجمات على قواعد القوات الأمريكية في سوريا، قتل 5 من مسلحي قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي مع فرار مجموعة تابعة لها في هجوم شنه أبناء قبيلة “البكارة” العربية على أحد مقراتها في بلدة زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي.

واستهدف أبناء العشائر العربية آلية لـ”قسد” على طريق السكة ببلدة حمّار العلي بالريف الغربي للمحافظة، وذلك بعد تطويق مجموعة من البلدات.

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات “التحالف الدولي” المزعوم، انطلاقا من قاعدة “التنف” بريف حمص على الحدود السورية – الأردنية – العراقية، مرورا بقواعد حقل “العمر” النفطي وحقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.

وفي وقت سابق، أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق، أول أمس الأحد، استهداف قاعدة “خراب الجير” الأمريكية شمال شرقي سوريا بالصواريخ، وذلك “ردًا على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وجاء في بيان لـ”المقاومة الإسلامية” في العراق: “ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي خراب الجير شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية كبيرة، وتحقيق أصابت أهدافها بشكل مباشر”.



سبوتنيك