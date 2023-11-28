وفاة أحد أسمن الرجال في العالم

لقي أحد أسمن الرجال في العالم مصرعه في منزله، بعد أيام قليلة من إعلانه عزمه التخلص من وزنه المرتفع جداً، والذي تسبب في محاصرته داخل منزله لمدة خمس سنوات.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن الرجل الروسي ليونيد أندريف، البالغ من العمر 60 عاماً، والذي كان يزن ما يقرب من 300 كيلوغرام، توفي في 17 تشرين الثاني الجاري.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت له أن سبب الوفاة هو نوبة قلبية، وهو ما يُعزى إلى المشكلات الصحية التي كان يعانيها بسبب وزنه الزائد.

وكان أندريف قد قرر قبل وفاته بفترة وجيزة تغيير نمط حياته وبدء نظام غذائي صحي، إلا أن الأزمة القلبية التي تعرض لها أودت بحياته بشكل مفاجئ.