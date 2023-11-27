أكثر من 80 بالمئة من الأرصفة في دمشق أصبحت مواقف سيارات 

أكد مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق المهندس سامر حداد، أن أكثر من80% من أرصفة العاصمة دمشق تركن عليها السيارات بشكل مستمر، الأمر الذي أدى لتخريبها وهبوطها وجعلها في العديد من المناطق غير صالحة للاستخدام.

حيث لم تعد الأرصفة في دمشق قادرة على تأدية الوظيفة المناطة بها في تقديم ممر آمن لسير المشاة في شوارع العاصمة، بل إن معظمها تحول إلى مواقف لركن السيارات ليترك المشاة تحت خطر الدهس من السيارات العابرة لشوارع المدينة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ركن السيارات فوق تلك الأرصفة جعلها غير صالحة للمشي بشكل آمن وحاجتها المستمرة للصيانة.



وأوضح حداد أن صيانة الرصيف تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الليرات في ظل غلاء المواد الأولية لصناعة الرصيف، لافتاً إلى أن الغرامة المالية التي فرضها مجلس محافظة دمشق مؤخراً تم رفع قيمتها إلى 50 ألف ليرة للوقوف على الأرصفة، إضافة لتنظيم ضبط إشغال بحق الآلية بقيمة 30 ألف ليرة كحد أعلى، لتبلغ الغرامة الإجمالية 80 ألف ليرة، وذلك بهدف التخفيف من هذا الظاهرة التي تسهم بشكل فعلي في زيادة الفوضى المرورية وعرقلة السير.



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