سوريون يجددون الملابس القديمة بصباغتها بدلاً من شراء قطع جديدة “مرتفعة الثمن”

لم يعد شراء الملابس لدى الأهالي من الأساسيات أو الثانويات حتى، نظراً الظروف المعيشية الصعبة التي تمر على الأهالي، فلجأت الحاجة إلى الاعتناء بالقديمة منها أو تجديدها عبر خياطتها أو تصليحها أو صبغها من جديد.

“منذ سنين لم أشتر ثياب” بهذه الجملة استهلت أم أسامة حديثها وقالت: “نعتمد على ألبستنا القديمة أو على ألبسة البالة الرخيصة ونقوم بصبغها لتظهر بشكل حسن”.

الشابة الجامعية روان، شرحت أن مصاريف الجامعة والنقل اليومي تبعدها عن التفكير بشراء الثياب وما تتمناه، فتقوم بصبغ ملابسها، بدلاً من التخلص منها .

من جهته، أوضح صاحب إحدى المصبغات في دمشق أن حالات صباغة الملابس نشطت في الفترة الأخيرة، وخاصة عند بدء موسم الصيف والشتاء، فالأهالي أصبحوا يجددون ملابسهم بصبغها لا بتبديلها.

وعن الأسعار، بين الوكيل أن سعر كيلو الصبغة وصل لـ120 ألفاً، أي ازداد سعرها أضعاف، والكيلو يكفي لصبغ 20 لـ 25 قطعة تبعاً لنوعها وقياسها، وبالتالي أسعار صباغة القطعة الواحدة تبدأ من 10 آلاف وحتى 20.

بدوره، أفاد صاحب مصبغة أخرى في دمشق ، بأن الناس لم تعد تعتمد على المصابغ للكوي والتنظيف بسبب غياب التيار الكهربائي، بل باتوا يعتمدونها لتجديد ملابسهم وشراء الملابس التي توجد في المصبغة وأصحابها لم يستردوها منذ أشهر أو حتى سنوات، أو لصبغ ملابسهم القديمة بدلاً من تلفها والتخلص منها.

واعتبر أن صباغة القطعة لا تكلف أكثر من 20 ألفاً وبالتالي يحصل الزبون على قطعة جديدة، فيوفر عليه شراء قطعة ثياب جديدة يتعدى سعرها 100 ألف.

وختم حديثه مع بالحديث عن صعوبة تأمين البنزين للمولدات الكهربائية وغلاء المواد التنظيفية، حيث سعر تنظيف وكوي البنطال يتراوح بين 5 – 8 آلاف وتنظيف الجواكيت يتراوح بين 10 – 20 ألفاً.

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