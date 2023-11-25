كيلو البندورة في سوريا ينخفض إلى 2000 ليرة
قال عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال محمد العقاد، إن هناك كميات من البندورة دخلت السوق بشكل جيد، وأنه من المنتظر أن تتوالي أسعار الانخفاض بصورة جيدة، تبعاً لزيادة الكميات إلى سوق الهال المركزي.
وارجع السبب في هبوط سعر البندورة حيث بلغ الكيلو حوالي 2000 ليرة، إلى انخفاض الكميات المصدّرة من محصول البندورة نتيجة كفاية دول الخليج والسعودية بإنتاجها الحالي، نافياً وقف التصدير المطلق للبندورة، فالتصدير، قائم منذ بداية العام ولم يتوقف.
وبيّن أنه منذ بداية الموسم الحالي كان هناك تصدير كميات جيدة من البندورة بواقع تصدير نحو 15 براداً يومياً، أي نحو 500 طن بندورة إلى الخارج.
وقال بعض خبراء الاقتصاد ، إن أسعار البندورة الحالية عبئاً ثقيلاً على فلاحي الساحل من إنتاج البندورة المحمية، وخاصة في ظل أسعار تتراوح بين 1500 و2000 ليرة، وهذا ليس لصالح فلاحي الساحل بعدما ارتفعت التكاليف بشكل مخيف، مقارنة مع العام الماضي.
وأوضحوا، أن سعر الفلين ارتفع، وكذلك أجور القطاف والنقل والشحن والتعبئة والتحميل وأجرة كمسيون سوق الهال، وستسبّب كل هذه الأمور خسارة للمزارع حتماً إن بقيت الأسعار بهذا الشكل، وما تشكله من تهديد للمواسم اللاحقة!.
البعث
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