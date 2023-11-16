محلل عسكري إسرائيلي يعترف بصعوبة الحسم العسكري

قال الخبير العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، في 19 نوفمبر 2023، إن القرار بالحسم العسكري في قطاع غزة يشكل تحديًا صعبًا، ورغم تأكيده على قوة الضربة التي تلقتها قدرات حماس، إلا أنه أشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه إسرائيل في استمرار حربها على القطاع.

وفي مقال نشره في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أكد أن هناك جهودًا هائلة مبذولة في تدمير الأنفاق منذ بداية الحرب، مع تحسن ملموس في قدرة الجيش على التعامل مع هذا التحدي.

وفيما أشار وزير الدفاع يوآف غالانت إلى تحسن كبير في قدرة تدمير الأنفاق، لفت هارئيل إلى أن هذا يرتبط بالقضاء على قادة حماس، مع التنبيه إلى أن القادة لا يزالون غير متأثرين، وأن التقديرات تشير إلى انتقالهم إلى الجزء الجنوبي من القطاع.

وأكد أن تعميق العمليات البرية في شمال القطاع هو جزء من الخطة.

وفيما يتعلق بأوضاع جنوب القطاع، أشار إلى تعقيدات تزيد بسبب الكثافة السكانية، مع تحذير من تأثير التغييرات غير المتوقعة والأوضاع الإنسانية الكارثية.

ورأى أن صعوبات هذه العمليات ستتزايد مع التحرك جنوبًا.

وفي سياق الدعم الأمريكي لإسرائيل، أشاد هارئيل برفض الإدارة الأمريكية للمطالب بوقف إطلاق النار، ورأى ذلك إنجازًا كبيرًا.

لكنه حذر من أهمية أن يأخذ القادة الإسرائيليين في اعتبارهم تغيرات غير متوقعة وضرورة عدم الاعتماد على الدعم الأمريكي بشكل دائم.

وفي الختام، أشار إلى أن التحركات البرية ستتواصل في القطاع، وقد تشمل مراحل لتقليص القوات داخل القطاع، وأن هدف الجيش هو تفكيك قدرات حماس العسكرية والتنظيمية.



عربي بوست