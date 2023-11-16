اللاذقية: تفعيل أكبر غرفة ضغط تعالج بالأوكسجين في سوريا

وضعت المديرية العامة للموانئ غرفة الضغط في مركز البحث والإنقاذ البحري (اليوغسلافي) في اللاذقية بالاستثمار بعد صيانتها وإنجاز المعدات والأجهزة والمرفقات اللازمة لتشغيلها من قبل مؤسس بوابة المستقبل المتخصصة بالعلاج بالأوكسجين.

وقال مدير عام الموانئ العميد علي أحمد إن غرفة الضغط الموجودة في مركز البحث والإنقاذ، عبارة عن غرفة أسطوانية الشكل وزنها 5.5 طن مصنوعة من الفولاذ المغلف المقاوم الصدأ والمطلي بالايبوكسي، تمت صيانتها وإعادة تأهيلها من قبل المستثمر وإنجاز المعدات والأجهزة والمرفقات اللازمة لتشغيلها ووضعها في الاستثمار والخدمة.

وبين أحمد أن غرفة الضغط تعالج بواسطة تقنية العلاج بالأوكسجين تحت الضغط العالي من أمراض نقص الأنسجة والمفاصل، والأمراض الناتجة عن الأعمال الغطسية وذلك لما يقارب 20 مرضاً بإشراف أطباء أخصائيين بالعلاج بالأوكسجين تحت الضغط العالي، وتم الإعلان عن استثمارها لوضعها في الخدمة بعد المزايدة العلنية التي تمت لاستثمارها الفعال.

بدوره بين المستثمر علاء عطفة حسين أن لديه حجرتين للعلاج بالأوكسجين في بوابة المستقبل بطرطوس، وبعد الإعلان عن المزايدة لاستثمار حجرة الضغط تقدم عليها وبعد توقيع العقد مع الموانئ قام بصيانتها وإضافة بعض التقنيات الحديثة عليها وتجريبها وتم وضعها بالخدمة.

وأشار حسين إلى أن الغرفة تتسع لستة أشخاص وهي مريحة في الداخل وتم وضع كادر طبي وتمريضي مختص لاستقبال المرضى وعلاجهم ونتائج العلاج أكثر من جيدة.

بدوره اعتبر نقيب أطباء سوريا الدكتور غسان فندي أن هذه التقنية جديدة مؤكداً أن الأوكسجين أصبح اليوم يدخل في تركيب الكثير من الأدوية العلاجية.

تجارب علاجية:

وقالت والدة الطفلة سالي، إن ابنتها تلقت العلاج بالأوكسجين في هذه الغرفة واستطاعت النطق بعد إنهاء العلاج.

كما تحدثت المريضة “جميلة” عن تجربتها التي انتهت بتخلصها من ألم النخرة الجافة التي أصابتها في مفصل الورك ما وفر عليها عناء العمل الجراحي.

يذكر أن من بين الأمراض التي تعالجها غرفة الضغط: فقد السمع المفاجئ والقدم السكرية واعتلال الأعصاب السكرية وعقابيل الجلطات الدماغية واللقوة المحيطة وغيرها كثير من الأمراض بإشراف أطباء أخصائيين بالعلاج بالأوكسجين تحت الضغط العالي.

وتعتبر هذه الغرفة الأكبر في سوريا وما تبقى يمكن اعتباره حجرات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن انتشار الحجرات شبه محدود في البلاد.

أثر