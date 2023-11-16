أول امرأة من نيكاراغوا تفوز بمسابقة ملكة جمال الكون.. شاهدوا جمالها!

في ليلة ساحرة ومثيرة، تألقت الشابة Sheynnis Palacios من نيكاراغوا وتُوّجت بلقب ملكة جمال الكون في النسخة الـ72 من المسابقة الجمالية العالمية التي عُرضت عبر شاشة الـLB2 في اللحظات الأولى من فجر الأحد.

تمتلك Sheynnis Palacios جاذبية وتألقًا فريدين، حيث تمكّنت من التفوق وتحقيق اللقب الأغلى في عالم الجمال. حصدت المتألقة النيكاراغويّة إعجاب الحكام والجمهور بفضل جمالها الطبيعي وأناقتها.

واحتلت Anntonia Porsild من تايلاند المرتبة الثانية بتألقها اللافت، فيما جاءت Moraya Wilson من أستراليا في المرتبة الثالثة، لتكتمل بذلك قائمة الفائزات في هذا الحدث الساحر.

يعتبر فوز Sheynnis Palacios هو فرحٌ لنيكاراغوا، إذ تكون أول امرأة من هذا البلد تحمل لقب ملكة جمال الكون، ويظل هذا الإنجاز ذا طابع تاريخي بارز.



الجدير بالذكر أن مايا أبو الحسن، الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2022-2023،، قدمت أداءً رائعًا في هذا الحدث العالمي الذي أقيم في السالفادور.

وكالات