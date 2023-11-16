الموت الموجه بالليزر.. روسيا تدخل قذائف مميتة للحرب

أعلن الجيش الروسي عن دخول نموذج محسن من قذائف “كراسنوبول – إم 2″، التي تُعرف بلقب “بالموت الموجه بالليزر”، إلى ساحة القتال في أوكرانيا.

وأكد الجيش الروسي أن هذه القذائف المضادة للدبابات والدروع مخصصة لتدمير الأهداف المدرعة والمواقع العسكرية منذ الطلقة الأولى.

شركة “روستيخ” الحكومية العسكرية أوضحت أن الجيش الروسي بدأ استخدام القذائف المدفعية الموجهة بشكل عالي الدقة من طراز “كراسنوبول” في منطقة العمليات العسكرية بأوكرانيا.

وأشارت إلى نجاح استخدام نموذج محسن منها، مؤكدة أنها تصيب الأهداف بدقة عالية عند الالتزام بشروط الاستخدام.

تُستخدم هذه القذائف بشكل واسع في الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث تلحق أضرارًا كبيرة بقوات العدو من الدبابات الثابتة أو المتحركة.

وتم زيادة إنتاج هذه القذائف بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022 لتلبية احتياجات الجيش، وتم تحسين دقتها لتدمير الدبابات الأميركية “أبرامز 1” والألمانية “ليوبارد”.

قذائف “كراسنوبول” هي ذخيرة مدفعية موجهة بالليزر بقطر 152-155 مم، مُصممة لتدمير الأهداف المدرعة والمواقع العسكرية من الطلقة الأولى.

يتم إطلاقها من المدافع الميدانية أو المدافع المحمولة على عربات، وتحتوي على رأس حربي متفجر وزنه 20.5 كجم مع محتوى متفجر يصل إلى 8 كجم. يتم توجيهها بواسطة الليزر شبه النشط، مع تصحيح مسارها بواسطة الدفات الديناميكية الهوائية.

تم تطوير قذائف “كراسنوبول” باستمرار، حيث ظهرت نسخة تستخدم توجيهًا عبر الأقمار الاصطناعية، مما زاد من دقتها إلى 90%.

تأتي هذه القذائف بنوعين بمدى يصل إلى 20 كم وآخر بمدى 31 كم.

تتميز هذه القذائف بالدقة العالية في القصف المدفعي، وتوفير قوة نيرانية مستمرة في المعارك، وتغيير قواعد اللعبة في حروب الميدان.



سكاي نيوز عربية