عشرات الشهـداء من الجيش السوري إثر هجوم على نقاط له بالبادية

استشهد عناصر من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة, وأصيب آخرون جراء هجوم نفذه تنظيم الدولة على نقاط متعددة في منطقة الكوم شمالي السخنة ومحور الطيبة الكوم السخنة في ريف حمص الشرقي.

وفقًا لمصادر خاصة ، فإن عدد الوفيات بلغ 21 عنصرًا من الجيش السوري والقوات الرديفة، بينما أُصيب 7 آخرون جراء هذا الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الدولة نفذ هجومًا آخر في شهر أغسطس استهدف الحاجز المعروف بـ “حاجز القوس” في بلدة معدان عتيق، وهي أهم نقطة تواجد للجيش السوري على الطريق بين مدينتي الرقة ودير الزور، المعروفة بـ “طريق الشامية”، والموجودة بالقرب من الحدود الإدارية بين محافظتي حمص ودير الزور.

وأسفر الهجوم السابق عن استشهاد أحد أفراد الجيش العريي السوري وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى حرق آليتين تابعتين للجيش السوري.

تُشهد المناطق البادية السورية، وبشكل خاص باديتي حمص ودير الزور، هجمات متكررة من قبل مسلحي التنظيم، حيث ينفذون هذه الهجمات بشكل مفاجئ وسريع باستخدام مجموعات صغيرة. يتمركز التنظيم في المناطق الممتدة بين محافظتي حمص ودير الزور، وتحديداً من جنوب منطقة السخنة إلى الحدود بين مدينتي البوكمال والميادين في دير الزور. يستغلون التضاريس المحيطة بهذه المناطق لإقامة جيوبهم الصغيرة والمتفرقة.



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