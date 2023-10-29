الطيران الروسي يقصف مواقع التنظيمات الإرهابية في سوريا

29-10-2023

الطيران الروسي يقصف مواقع التنظيمات الإرهابية في سوريا

استهدفت القوات الجوية الروسية مواقع ومخابئ تحت الأرض ونقاط مراقبة تابعة للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات السورية.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "نفذت القوات الجوية الروسية غارات جوية على أهداف للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية، وتم استهداف مخابئ تحت الأرض ونقاط مراقبة للجماعات المسلحة غير الشرعية في مناطق بمحافظة اللاذقية وإدلب".

المصدر: نوفوستي

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