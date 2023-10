مصطلح جديد مشتق يثير ضجة على الإنترنت

انتشر مصطلح جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، يستخدم للإشارة إلى سرقة شيء يخص شخصا آخر، وهو israeled، وهو فعل مشتق من اسم "إسرائيل".



وأضيف هذا المصطلح إلى قاموس شعبي على الإنترنت يعرف بـ "قاموس إيربان" (Urban Dictionary)، والذي يضم كلمات وعبارات عامية تستخدم في الحديث اليومي.



وبحسب التعريف الموجود في القاموس، فإن israeled يعني "أن تدعي ملكية شيء ما يخص شخصا آخر، أو أن تأخذه دون إذنه".



وأعطى القاموس مثالاً على استخدام هذا المصطلح في جملة: "He israeled my phone when I wasn't looking"، والتي تعني "سرق هاتفي عندما لم أكن أنظر".



وأثار هذا المصطلح ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد الإنترنت لقطات شاشة تظهر المصطلح وشرحه وكيفية استخدامه.



كما نشروا لقطات شاشة لجمل تحمل مصطلح israeled عبر ترجمة غوغل، والتي تظهر المعنى المتداول للكلمة.



ويرى بعض المستخدمين أن هذا المصطلح يعبر عن رفضهم للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني.



وتأتي إضافة هذا الفعل israeled في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، والتصعيد المستمر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري مع فصائل المقاومة الفلسطينية.



ولم يكن هذا المصطلح هو الأول من نوعه، فقد سبق أن ابتكر رواد الإنترنت كلمات أخرى مستوحاة من أسماء دول أو شخصيات سياسية، مثل trumped وbrexited وputined.