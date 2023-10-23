رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران تتحمل مسؤولية استهدافنا للأراضي السورية

بعد وقت قليل من استهداف مطاري حلب ودمشق في سوريا ادّعى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، أنّ “إيران تتحمل مسؤولية استهدافنا للأراضي السورية”.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية- سانا، قد قالت نقلًا عن مصدر عسكري سوري، بأنّه “حوالي الساعة 5:25 صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين”.

ولفتت إلى أنّ “العدوان أدى إلى استشهاد عاملين مدنيين في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة”.

بدورها، أعلنت وزارة النقل السورية عن تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.