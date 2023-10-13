إريك فروم: "تشريح التدميرية البشرية"
كتاب "تشريح التدميرية البشرية" هو كتاب كتبه إريك فروم، المحلل النفسي الشهير وعالم النفس الاجتماعي، نُشر لأول مرة في عام 1973. في هذا الكتاب، يستكشف فروم جذور ومظاهر السلوك المدمر لدى البشر. يتعمق في العوامل النفسية والاجتماعية والتاريخية التي تساهم في تدمير الإنسان، ويحلل الأشكال المختلفة للعدوان والعنف والقسوة.
يرى فروم أن البشر لديهم ميول بناءة ومدمرة داخلهم وأن التوازن بين هذه الميول يتأثر بالعوامل الاجتماعية والثقافية. وهو يدرس أنواعًا مختلفة من العدوان، بدءًا من أعمال العنف الفردية إلى الصراعات الاجتماعية والسياسية واسعة النطاق. يؤكد عمل فروم على أهمية فهم الديناميكيات النفسية والاجتماعية الكامنة وراء السلوك المدمر من أجل منع وتخفيف تأثيره على الأفراد والمجتمعات.
عمل فروم هذا هو استكشاف شامل للجوانب النفسية والاجتماعية والتاريخية للعدوان البشري والتدمير. ويجادل فروم بأن البشر يمتلكون ميولًا بناءة ومدمرة على حد سواء وأن التوازن بين هذه الميول يتأثر بالعوامل الاجتماعية والتاريخية. العوامل الثقافية.
يدرس فروم الأشكال المختلفة للعدوان، بدءًا من العنف الفردي وحتى الصراعات الاجتماعية والسياسية واسعة النطاق. يتعمق في جذور السلوك المدمر، ويحلل عوامل مثل تجارب الطفولة، والأعراف المجتمعية، والتأثيرات الثقافية. يقترح فروم أن فهم الأسباب الكامنة وراء التدمير البشري أمر ضروري لمنع وتخفيف تأثيره على الأفراد والمجتمعات.
في جميع أنحاء الكتاب، يؤكد فروم على أهمية التعاطف والرحمة والعدالة الاجتماعية في مواجهة الميول التدميرية. وهو يدعو إلى فهم أعمق للطبيعة البشرية ومجتمع أكثر تعاطفا لتعزيز السلام والوئام بين الأفراد والأمم.
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