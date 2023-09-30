مقتل طبيب وزوجته وإصابة ولديه والقاتل صهره

عند الساعة 15:30 من تاريخ اليوم 2023/9/30 ورد إخبار إلى شرطة منطقة الغاب بحماة من مشفى السقيلبية الوطني بالدخول إليه مفارقاً الحياة كل من الطبيب عصام هوشة وزوجته المدعوة رجاء الأحمد وإصابة كل من ولديه (ريما ) و (زين) وزوج ابنته المدعو (أحمد . ع) إصابات بليغة بشظايا متفرقة في جميع أنحاء الجسـ.ـم.



على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة الغاب ومركز الأمن الجنائي إلى المكان، وبالتحقيق الأولي تبين إقدام زوج ابنة الطبيب المدعو (أحمد . ع) على إطـ.ـلاق النار ورمي قنبـلة يدوية وتفجيرها في منزل الطبيب عصام الكائن في قرية حورات عمورين التابعة لمنطقة تل سلحب بحماة ما أدى إلى وفـاته مع زوجته وإصابة ولديه وزوج ابنته مُطلق النار وذلك بسبب خلافات عائلية.

تم مصادرة البندقية الحـ.ربيـة وثلاث قنـابل يدوية من مكان وقوع الحادثة ، والتحقيقات مازالت مستمرة .

وزارة_الداخلية_السورية