وفاة الفنان العراقي ياس خضر عن عمر 85 عاما ً

توفي، السبت، الفنان العراقي ياس خضر عن عمر 85 عاماً بعد معاناة مع المرض.

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ونعت نقابة الفنانين العراقيين “خضر” في بيان، وقالت “ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر”ّ

وبينت النقابة أن “الفنان الراحل وافته المنية في بغداد إثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

ولد ياس بن خضر بن علي القزويني الحسيني، في مدينة النجف عام 1938، يعتبر أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق.

بدأ ياس خضر مسيرته الفنية عندما التقى لأول مرة بالملحن محمد جواد أموري، وكان هذا اللقاء هو ثمرة إنتاج أغنية “الهدل”، التي تم بثها من خلال إذاعة القوات المسلحة في ذلك الوقت، ونجحت هذه الأغنية نجاحاً كبيراً لدرجة أنه في ذلك الوقت أطلق عليه “مطرب الهدل”.

ولقب الفنان “خضر” بصوت الأرض، وجدير بالذكر أن أغنية الهدل كانت أول عمل له عام 1963، بعدها أصدر أغنية (أبو زرقة) ثم توالت بعدها أعماله الغنائية منها، ليل البنفسج، إعزاز، تايبين، جذاب.



وامتد مشوار “خضر” الفني إلى أستراليا ولندن وأمريكا، وذلك بعدما صارت له جماهيرية كبيرة و معجبين ومحبين في جميع دول العالم مما جعله أحد نجوم الغناء العراقي، وقدم ياس خضر العديد من الألبومات الغنائية الناجحة، وكان آخر ألبوماته هو ألبوم “ليل الوداع” في عام 2010.

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ضجت في اليومين الماضيين بأخبار “خضر” الصحية بين تأكيد ونفي لوفاته، حتى نعته نقابة الفنانين العراقيين بشكل رسمي.

يشار إلى أن الفنان ياس خضر توفي بعد مرور أقل من 24 ساعة من وفاة الشاعر العراقي كريم العراقي.