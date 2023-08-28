اطلاق حملة للبحث عن "وحش البحيرة" في اسكتلندا

بدأت السبت في بحيرة "لوخ نيس" في شمال اسكتلندا حملة هي الأكبر منذ 50 عاماً للبحث عن "وحش" يُروى أنه موجود في مياهها العكرة ويُطلق عليه اسم "نيسي"، يشارك فيها باحثون وهواة شغوفون باللغز الأسطوري الذي أخفقت عمليات بحث دامت عقوداً في تبيان حقيقته.



ومع مسيّرات مجهزة بأجهزة مسح حراري، وقوارب مزودة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ومكبرات صوت مائية، ستُجنّد كل الوسائل لمحاولة كشف اللغز الذي أسر العالم بأسره لأجيال.



ويقول العضو في فريق البحث التطوعي لاستكشاف بحيرة "لوخ نيس"، آلان ماكينا: "كان هدفنا دائماً تسجيل ودراسة وتحليل جميع أنواع السلوكيات والظواهر الطبيعية التي يصعب تفسيرها".



ويقع المركز في درومنادروكيت، وهي قرية صغيرة في شمال اسكتلندا تقع على تخوم البحيرة.



ويعتقد الباحثون أن الماسحات الضوئية الحرارية يمكنها رصد أي أجسام غريبة، بينما سيلتقط الهيدروفون صرخات غير عادية تحت الماء من البحيرة التي تبلغ مساحتها 56 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ عمقها 240 متراً.



*أساطير متوارثة عن "وحش البحيرة"*



ويتم تناقل روايات عن وجود وحش في بحيرة "لوخ نيس" منذ العصور القديمة، إذ إنّ المنحوتات الحجرية التي صنعها البيكتيون الذين عاشوا في المنطقة آنذاك "منذ أواخر العصر الحديدي حتى العصور الوسطى المبكرة" تصور وحشاً غامضاً بزعانف.

ويعود أول سجل مكتوب للمخلوق إلى عام 565 ميلادي، في سيرة الراهب الأيرلندي القديس كولومبا، مبشر اسكتلندا في القرن السادس، التي قال فيها إنه أمر الوحش بالتراجع.



وجرى الإبلاغ عن أول رؤية حديثة لنيسي في إحدى الصحف المحلية في أيار/مايو 1933. وأفادت الرواية بأن رجل أعمال محلياً وزوجته كانا يتنقلان بسيارتهما على طول البحيرة عندما أذهلتهما "موجة ضخمة" في مياه البحيرة.



وفي كانون الأول/ديسمبر 1933، استعانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بصياد مخضرم من جنوب أفريقيا، مارمادوك ويذريل، لتحديد مكان المخلوق. وقد وجد آثار أقدام كبيرة قال إنها تعود لحيوان يبلغ طوله حوالي ستة أمتار.

لكنّ علماء من متحف التاريخ الطبيعي أوضحوا في وقت لاحق أن الآثار خُلّفت باستخدام حاملة مظلات أو مخلب زائف لفرس النهر.



وفي عام 1934، التقط الطبيب الإنكليزي روبرت ويلسون ما أصبح يعرف باسم "صورة الجرّاح"، وهي صورة تبدو أنها تصوّر رأس الوحش "نيسي" ورقبته الطويلة خارجة من الماء.



الصورة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" زائفة، لكنها منحت وحش بحيرة "لوخ نيس" شهرة عالمية.



وبحسب مركز بحيرة "لوخ نيس"، سُجلت رسمياً أكثر من 1100 عملية رصد حتى الآن للوحش "نيسي" الذي يساهم بملايين الجنيهات الإسترلينية في الاقتصاد الاسكتلندي كل عام من خلال السياحة.