قرطاسية وحقائب لأبناء الجرحى عبر بطاقة جريح الوطن
يعتزم مشروع جريح الوطن تقديم قرطاسية وحقائب مدرسية لكافة أبناء الجرحى الذين يتابعون تعليمهم في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في كافة المحافظات، وذلك بمساهمة من الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة.
وتصل لكل جريح مستفيد رسالة نصية لاستلام الحقيبة والقرطاسية التي تغطي احتياجات أبنائه وفقاً لكل فئة عمرية، وذلك ضمن مراكز المؤسسة السورية للتجارة.
وتشمل عملية التوزيع أكثر من 8,000 طالب مدرسي من أبناء وبنات جرحى الوطن المنضمين للمشروع على امتداد الجغرافية السورية، موزعين بين 5,679 طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية، و1,576 في الإعدادية و1,111 بالثانوية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار توسيع منظومة الخدمة التي يقدمها المشروع للجرحى عبر طاقة جريح الوطن بالتعاون مع الشركاء، لمساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة وأعبائها المادية، ومواكبة التطلعات التعليمية لأبنائهم.
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