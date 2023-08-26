مطاعم فرنسية تشترط إنفاق 5 آلاف دولار لاستقبال الزبائن!

تطلب بعض المطاعم الفرنسية أكثر من 5 آلاف دولار كحد أدنى للإنفاق لكل طاولة وترفض الحجوزات للزبائن العائدين الذين لم ينفقوا ما يكفي في زيارتهم الأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة “بزنس إنسايدر” .

وحسب تقرير للصحيفة، فإن “التوترات تصاعدت بين المطاعم والعملاء بشأن ممارسات البقشيش ورسوم الطعام الإضافية خلال هذا العام بالتزامن مع قيام بعض المطاعم بفرض رسوم تلو الأخرى على فواتير رواد المطعم، مثل رسوم الأمن ورسوم الحجز ورسوم إدارية أخرى متنوعة”، مضيفا أنه “بسبب انتشار وسائل الدفع الإلكتروني، التي ضاءلت البقشيش الذي يحصل عليه عمال المطاعم. بدأت بعضها بالتركيز فقط على اجتذاب الحجوزات لرواد المطاعم الدائمين الذين ينفقون مبالغ كبيرة ويدفعون إكراميات مجزية للموظفين”.

وأردف التقرير أنه “وفقا لعملاء تحدثوا لصحيفتي الغارديان ونيس ماتان، فإن بعض المطاعم في سان تروبيه تخبر العملاء أن الحجوزات تكلف أكثر من 1500 دولار للشخص الواحد وأكثر من 5000 دولار كحد أدنى للإنفاق على الطاولة كشرط مسبق لقبول الحجز”.

بدورها، شددت سيلفيا سيري، عمدة سان تروبيه، التي تعتبر من أغلى الأماكن للعيش في فرنسا ومن الوجهات الشهيرة لقضاء عطلات المسافرين الأثرياء والمشاهير، على أنه “تم بالفعل البدء بمعالجة الممارسات البغيضة لبعض المطاعم التي تجعل السكان المحليين غير قادرين على تناول الطعام خارج بيوتهم”، مؤكدة أن “المطاعم المخالفة ستكون عرضة لسحب تراخيصها، حال ثبوت إدانتها بالابتزاز المنظم وتجميع قواعد بيانات العملاء بشكل غير قانوني”.

بزنيس اينسايدر