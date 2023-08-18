سوق للسبايا في ادلب!

نشرت قناة العربية تقريراً أشارت فيه إلى وجود سجون في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” تحوي “سبايا” من القومية الكردية و”إيزيديات” و”مسيحيات”، بحسب القناة ، وجاء التقرير تحت عنوان “النصرة تفرض دولتها لا اختلاط في إدلب وسجون للسبايا”.

وكانت القناة قد حذفت التقرير ، وذلك عقب انتقادات واتهامات بـ”الفبركة” طالت القناة السعودية من قبل معارضين سوريين ، وأضافت في التقرير الذي أعدته الصحفية الكردية لامار أركندي، أن كل امرأة تتمرد على حكم زعيم “تحرير الشام” أبي محمد الجولاني توجه لها تهمة “امتهان الدعـ. ـارة”، وينتهي مصيرها إلى الموت.

وأثار التقرير ضجة واسعة بين معارضين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهموا القناة بالفبركة وتشويه سمعة مناطق المعارضة، فيما اتسمت بعض الردود بالسخرية والتهكم على ما ورد في التقرير. ونشرت هيئات ونقابات حقوقية بيانات تدين المزاعم التي أوردتها القناة في تقريرها.

وقالت ما تسمى بوزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ المعارضة في بيان: “في مشهد مناف للمهنية، عرضت قناة العربية الحدث تقريرا يشوه منطقة إدلب ويشوه صورة الشعب السوري بأسلوب لا يمت للمهنية الصحفية بصلة”.

وأضافت أن التقرير لم يقدم أي أدلة على دعواه كما أنه لم يكشف عن مصادر معلوماته ،ويشار إلى أن “العربية” اكتفت بحذف التقرير من منصاتها ومعرفاتها، ولم تعلق على الحملة التي استنكرت التقرير.