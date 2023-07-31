مقتل 12 عنصرا من قسد شمال الحسكة

قتل وأصيب عدد من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي، هو الثاني خلال أسبوع، شرقي سورية بينهم من جنسيات غير سورية، من خلال قصف معسكر لقوات “قسد” شمالي محافظة الحسكة السورية.

وذكرت مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرة مسيرة تركية قصفت، الجمعة، معسكراً ومقراً ل “قسد”، في ريف مدينة عامودا شمالي الحسكة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 12 من مسلحي “قسد” على الأقل.

وتابعت المصادر أن قوات “قسد” فرضت طوقاً أمنياً وعسكرياً على مكان الاستهداف، القريب من الحدود السورية – التركية، في قرية خربة الملح في ريف مدينة عامودا.

وكان الطيران التركي قد استهدف، الخميس الماضي، سيارتين عسكريتين تابعة لقوات “قسد” على طريق قريتي الخزنة وتل معروف في ريف القحطانية شمال شرقي الحسكة، حيث قُتل فيها 5 من مسلحيها على الأقل.

وبهذا الاستهداف الجوي التركي، يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تركية على مناطق سيطرة “قسد” الموالية للجيش الأمريكي، في شمال وشمال شرقي سورية إلى 30، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 60 بينهم قياديين من جنسيات أجنبية وإصابة العشرات من قوات “قسد”.



سبوتنيك