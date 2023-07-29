اندلاع حريق في أراضي قرية العامرية بريف حماة الغربي

29-07-2023

اندلاع حريق في أراضي قرية العامرية بريف حماة الغربي

تعمل فرق الإطفاء في محافظة حماة على إخماد حريق اندلع في الأراضي الزراعية والحراجية في محيط قرية العامرية التابعة لمنطقة وادي العيون غرب المحافظة.

وأوضح رئيس مركز حماية الغابات في مصياف المهندس أمجد حماد في تصريح لمراسلة سانا أن حريقاً اندلع في موقع الجراجير داخل الأراضي الزراعية والحراجية في محيط قرية العامرية التابعة لمدينة وادي العيون مبيناً أن كوادر من مركز حماية الغابات بمصياف وفوج إطفاء حماة تعمل على إخماد النيران والسيطرة عليها.

سانا

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