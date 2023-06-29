لصـوص يسرقون 15 ساعة ثمينة بقيمة 8.8 مليون دولار من متجر أمام المارة

سُرقت خمس عشرة ساعة فاخرة بعد أن حطم ما لا يقل عن أربعة رجال نوافذ متجر جواهر في أحد أفخم مراكز التسوق في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. وذكرت صحيفة "إل فاينانسيرو" أن الرجال، الذين كانوا يرتدون قبعات وأقنعة، سرقوا الساعات في وقت متأخر من يوم الاثنين من متجر الجواهر "بيرغر" في مركز "أنتارا" التجاري، الواقع في حي بولانكو، أحد أكثر المناطق أماناً في البلاد. وخلال دقائق، حطم الرجال النوافذ فيما راح المارة يصورون ما يجري بهواتفهم. وفرَّ اللصوص قبل وصول الشرطة.

وفي حين أن المتجر لم يكشف عن قيمة الساعات المسروقة، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن القيمة يمكن أن تصل إلى 10 ملايين بيزو مكسيكي (585089 دولاراً) لكل ساعة.

وقالت أمانة الأمن العام في مكسيكو سيتي إنّ رجلاً يُزعم أنه على صلة بالسرقة جرى اعتقاله، وفقاً لتقارير محلية. ولم يُرَدّ على رسالة نصية ومكالمة تسعى للحصول على تعليق من متجر "بيرغر"، وكذلك على مكالمة تسعى للحصول على تعليق من مركز "أنتارا".

ونقلت صحيفة "إل فاينانسيرو" عن ماوريسيو تابي، عمدة البلدية التي يقع فيها المركز التجاري، أن حراس الأمن لم يخطروا الشرطة بالسرقة، مضيفة أن أحد الرجال كان يحمل مسدساً.

وحسب "راديو فورميولا" فإن حراس الأمن يخضعون للتحقيق أيضاً لفشلهم في إبلاغ الشرطة بالحادثة. وأضاف أن المركز التجاري خضع لحراسة مشددة من قِبل رجال الأمن يوم الثلاثاء.

المصدر: الشرق| بلومبيرغ