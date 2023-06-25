عن فاغنر وكوبولا وحمدان بن قرمط

عالج بوتين تمرد بريغوجين قائد سرايا فاغنر يوم أمس بالطريقة نفسها التي عالج بها الرئيس حافظ الأسد تمرد رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع قبل 38 عاما وأنقذ البلاد من حمام دم ، وهذا الأمر مازال يتكرر في تاريخ الدول عندما يوغل البطل في القتل والنصر فيتأله ويتقمص شخصية ملك الموت، حسب قول القائد حمدان ابن قرمط الذي فتك بأهل مكة وهدم الكعبة وراح يلعب بسيفه على بابها وهو ينشد: أنا وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا.. وقد نجد هذه الشخصية في رواية جوزف كونراد "قلب الظلام" التي أخذ عنها فرنسيس كوبولا فيلمه "القيامة الآن" وجسد فيه مارلون براندو دور القائد الأمريكي الذي نراه بداية الفيلم وهو يتبختر كالنمر المنتشي بالدم وسط حقول القصف والإنفجارات والدخان بينما يصرخ موجها جنوده الزاحفين بين خطوط الموت.. وعندما قررت قيادته إيقاف الحرب على فيتنام رفض الأوامر وانشق عن الجيش لينحاز إلى أعدائه مقاتلي الفايتكونغ الذين أباد الكثير منهم حتى أنهم ألهوه وعبدوه وجعلوه قائدا عليهم الأمر الذي أحرج السلطات الأمريكية ودفعها لترسل له ضابطا كي يغتاله، بينما هو يسهل له الوصول إليه احتفاء به كقاتل، وفي المشهد الأخير يجري حوار بين القاتلين يلخص فيه فلسفة القتل ومتعة الإفتراس ..

سيستمر اصطدام المؤسسة العسكرية بالمؤسسة السياسة كلما حاول قائد عسكري أو سياسي طامح شخصنة المؤسسة كما لو أن المؤسسة هو وليست كيانا ممثلا لمصالح الشعب؛ وسيستمر السياسيون بحذف القادة العسكريين المتألهين بانتصاراتهم منذ أيام القائد العباسي أبو مسلم الخراساني الذي أنهى الدولة الأموية ثم دبر خليفته أبو جعفر المنصور أمر اغتياله، حيث يقول عبدالله بن المقفع في كتابه " كليلة ودمنة" : إذا علم السلطان أن أحدا من رعيته قد ساواه بالقوة والجاه فليبطش به حالا وإلا كان هو المبطوش به.. وقال أيضا: خير السلاطين من أشبه النسر وحوله الجيف لامن أشبه الجيفة وحولها النسور.. وفي الختام أنا سعيد لنهاية قضية فاغنر من دون أضرار مباشرة رغم تداعياتها السيئة على روسيا وعلينا، وأظننا في سوريا سنحتاج إلى قلع أظافر وأنياب أمراء الحرب الذين يعطلون نظام المؤسسات الوطنية ونجاحها منذ عشرة سنوات ومازالوا..