أمريكا.. تستعد لقبول العالم الجديد ؟!

ذكرت مجلّة Responsible Statecraft” الإلكترونية، التابعة لمعهد “كوينسي للدراسات” الأمريكي، أنّ أمريكا حقّقت نجاحاً محدوداً في بناء تحالف عالمي لدعم أوكرانيا، مؤكّدةً أنّها لم تنجح في التوسيع المطلوب للتحالف الذي سعت خلف تحقيقه، وذلك على الرغم من كونها “أقوى من خصومها على الورق”.

وأشارت المجلّة إلى حجم الإنفاق العسكري للولايات المتحدة في عام 2022، حيث بلغ 877 مليار دولار، أي أكثر من إجمالي 849 مليار دولار أنفقتها الدول العشر التالية مجتمعة، لافتةً إلى أنّ حجم إنفاقها العسكري يأتي أكبر بثلاث مرات من 292 مليار دولار أنفقتها الصين، وأكثر من 10 أضعاف المبلغ الذي أنفقته روسيا.

كما أضاءت المجلّة على تمركز القوات العسكرية الأمريكية في أكثر من 750 قاعدة عسكرية، وذلك في 80 دولة حول العالم، مشيرةً إلى أنّه “إذا كان هناك أي دولة قد تدّعي الهيمنة العالمية، فستكون الولايات المتحدة”.

وافترضت بشأن ما إذا كانت الهيمنة تعني القدرة على حمل الدول الأخرى على الامتثال للمطالب، فإنّ الولايات المتحدة بذلك تكون بعيدة عن أن تكون قوةً مهيمنة عالمية.

وأثبتت واشنطن قدرتها على إحداث دمارٍ هائل، وذلك في سلسلةٍ طويلة من الحروب في كوريا وفيتنام في النصف الأخير من القرن 20، إلى العراق وأفغانستان في القرن 21، لكنّها لم تفز بأكثر من انتصاراتٍ مكلفة، حيث لم تشمل التكلفة الأرواح فحسب، بل أيضاً تآكل الثقة في الداخل والخارج.

وتناولت المجلّة إظهار استطلاعات الرأي الأمريكية أنّ الدعم العام للحرب في أوكرانيا قد انخفض إلى حدٍ ما هذا العام، إضافةً إلى تشكيك بعض الجمهوريين في الكونغرس في تكلفتها، لكنّ معظم السياسيين الأمريكيين ما زالوا يرون في دعم المفاوضات خطوة بعيدة جداً.

بدوره، رفض وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، بشدّة خيار وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتعهّد أيضاً رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، ورئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، بأنّ بلديهما سيستمران في دعم أوكرانيا “للمدة التي يستغرقها الأمر”.

ويبدو واضحاً رفض الانحياز إلى جانب مِن القوى العظمى المتنافسة بين دول جنوب شرق آسيا، حيث قد يتوقع المرء أن تكون المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في ذروتها، كما تشارك جميع الدول العشر الأعضاء في منظمة “آسيان” في مبادرة الحزام والطريق الصينية لبناء البنية التحتية، رغم الحملة الأميركية القوية ضدها.

ودعت “Responsible Statecraft” صنّاع السياسة الأمريكيين إلى قبول الواقع الجديد، موضحةً أنّ ذلك يتعين عليهم من الناحية العملية، إذ لم تعد معظم البلدان النامية، بما فيها القوى الناشئة في الجنوب، مستعدةً لاتخاذ خياراتٍ “محصلتها صفر بين الولايات المتحدة ومنافسيها الجيوسياسيين”.