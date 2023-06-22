الخارجية تكشف شروط دمشق لإعادة العلاقات مع أنقرة والدوحة ؟!

كشف معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان عن إمكانية إعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة لما كانت عليه، إذا “التزمت الحكومة التركية بتفاهمات “أستانا”، وخاصة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، والإقرار بسحب قواتها من الأراضي السورية، وفق جدول زمني واضح ومحدد”.

وقال سوسان: “لا يمكن أن تكون هناك علاقات طبيعية بين دولتين تحتل إحداهما أراضي الأخرى”، مؤكداً أن “الانسحاب الكامل غير المشروط من الأراضي السورية هو المدخل الأساس لأي علاقات عادية مع تركيا، أما غير ذلك فهو أوهام ويجب أن يكون هذا الشيء واضحاً للجميع”.

وبشأن الوجود الأمريكي في سوريا، أوضح سوسان أن “الوجود الأمريكي ووقوفه وراء المشروع الانفصـ.ـالي يأتي في إطار السياسة الأمريكية لإعاقة توطيد الاستقرار في سوريا”، مؤكداً أن “واشنطن تواصل دعم (تنـ.ـظيـ.ـم الدولة)”.

وحول عودة العلاقات بين سوريا والدول العربية، أعرب عن أمله أن تزول الغيوم من سماء أي علاقات بين أي دولتين عربيتين بما فيها قطر، مشيرا أن “سوريا دعت إلى أن تكون أي عودة للعلاقات بين دولتين على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق مصالح البلدين وضمان الأمن للجميع في المنطقة، لأنه لا يمكن أن يكون الأمن لصالح طرف على حساب آخر”.

يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، منذ تشرين الثاني 2011، على خلفية الأزمة السورية.

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد أن “بلاده ليس لديها مشكلة مع سوريا”.

كما تقود روسيا من جانبها، جهوداً لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، عبر سلسلة من الاجتماعات استضافتها موسكو لحل الخلافـ.ـات العالقة بين سوريا وتركيا.