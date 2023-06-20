انضمام أكثر من 27 ألف مطلوب إلى التسوية الشاملة في درعا خلال 16 يوماً

تجاوز عدد المطلوبين الذين انضموا إلى عملية التسوية الشاملة الخاصة بمحافظة درعا أكثر من 27 ألفاً منذ إطلاقها في الثالث من الشهر الجاري.

وانطلقت نهاية اليوم السادس عشر من عملية التسوية التي في الـ 3 من حزيران استطاع آلاف المطلوبين تسوية أوضاعهم ما بين مدنيين وعسكريين وعناصر شرطة، إضافة للمطلوبين خارج سورية، مبيناً أن انضمام هذا العدد الكبير للتسوية والعودة للحياة الطبيعية مؤشر إيجابي يؤكد الرغبة الحقيقية لدى الجميع في مختلف مناطق مدينة درعا وريفها في استعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة.

يشار إلى أن الجهات المختصة مددت أمس عملية التسوية في مدينة درعا يومين إضافيين لفتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم.

وتعد عملية التسوية الجارية حالياً هي الأشمل والأكبر في محافظة درعا منذ عام 2018.