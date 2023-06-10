القوات العراقية تلقي القبض على إرهابية في صلاح الدين

10-06-2023

القوات العراقية تلقي القبض على إرهابية في صلاح الدين

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها في بيان: “بعملية نوعية وجهد استخباري ألقي القبض على إرهابية تعمل بما يسمى توزيع الكفالات في قضاء الشرقاط، وذلك وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

وكانت القوات العراقية أعلنت الأربعاء الماضي القبض على 4 إرهابيين من تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة نينوى شمال البلاد.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...