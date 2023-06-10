10-06-2023
القوات العراقية تلقي القبض على إرهابية في صلاح الدين
ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها في بيان: “بعملية نوعية وجهد استخباري ألقي القبض على إرهابية تعمل بما يسمى توزيع الكفالات في قضاء الشرقاط، وذلك وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.
وكانت القوات العراقية أعلنت الأربعاء الماضي القبض على 4 إرهابيين من تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة نينوى شمال البلاد.
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