ضبط 6 أطنان من المواد الفاسدة.. وحشرات حية ونافقة في معمل لصناعة الزعتر بحماة !

ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم 6 أطنان من المواد الأولية الفاسدة والمصابة حشرياً في معمل " أورانوس" لصناعة زعتر المائدة ، إضافة لوجود حشرات حية ونافقة واستخدام تبن الشمرة والكزبرة و مواد أخرى لاتدخل في صناعة الزعتر ، وصادرت المواد وسلّمتها لفرع مؤسسة الأعلاف أصولاً، وأغلقت المعمل بالشمع الأحمر.

كما ضبطت مواد أولية منتهية الصلاحية في معمل " جمية" لمواد التجميل بقصد استخدامها في التصنيع ، وحجزتها أصولاً .

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية رياض زيود لـ " الوطن أون لاين" أن الدوريات نظمت اليوم نحو 27 ضبطاً ، منها ضبط لحيازة وعرض مواد مصابة حشرياً تحوي ديداناً وحشرات كاملة بحق س. الرصيص ، وتم إتلاف المواد أصولاً .

و3 ضبوط بحق مخابز الشريعة ، الصحابة ،السفاف بمخالغة نقص وزن ربطة الخبز ، وتم تغريم المخالفين بنحو 12مليون ليرة ، وضبطان بحق مخبزي سريحين ، سلمية الآلي بإنتاج وتوزيع خبز سيئ الصنع.

وضبط بمخالفة تجميع المتة من السوق المحلية بقصد تصديرها وإفراغ السوق منها وإحداث أزمة تموينية بحق ط.حاتم.

وضبطان لمنح وحيازة فواتير غير صحيحة بالمتة بحق

ع . يوسفان ، ن.داوود.

وضبط بحق ع.يوسفان لذبح إناث العواس بمجزر سري .

و15 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير.

الوطن أون لاين