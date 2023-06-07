ماهي قدرات صاروخ "فتاح" الإيراني الجديد

أزيح الستار صباح اليوم الثلاثاء عن صاروخ “فتاح” الفرط صوتي، أحدث إنجاز استراتيجي للقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، بحضور الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه أزيح الستار صباح اليوم الثلاثاء عن صاروخ “فتاح” الفرط صوتي، أحدث إنجاز استراتيجي للقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري.

ويبلغ مدى هذا الصاروخ 1400 كم.

ويحتوي الرأس الحربي لهذا الصاروخ على محرك كروي يعمل بالوقود الصلب وفوهة متحركة يمكنها المناورة في جميع الاتجاهات.

ويمكن للصواريخ الفرط صوتية التحليق بسرعات تزيد بخمس مرات على الأقل عن سرعة الصوت وفي مسارات معقدة مما يجعل من الصعب اعتراضها.

وتبلغ سرعة هذا الصاروخ هي 13 ماخ. وتم اختيار اسم هذا الصاروخ من قبل قائد الثورة الإسلامية.

وكان العميد حاجي زادة قال في تصريح صحفي خلال مراسم احياء الذكرى الـ 11 لاستشهاد اللواء حسن طهراني مقدم مؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني: إن إيران صنعت صاروخ “الهايبر سونيك” الباليستي، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت قادر على اختراق أنظمة العدو المضادة للصواريخ.

ومن المرجح أن يفاقم هذا الإعلان مخاوف الغرب إزاء قدرات إيران الصاروخية.