سلطان عمان في طهران.. ماذا في تفاصيل الزيارة؟

وصل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأنّ سلطان عمان بدأ اليوم زيارة إلى إيران تلبية لدعوة رسمية من الرئيس إبراهيم رئيسي.

وسيستقبل رئيسي سلطان عمان رسمياً مساء اليوم في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي، ثم يبدأ رئيسي وبن طارق مباحثاتهما الثنائية، وبعد ذلك سيجري وفدا البلدين رفيعي المستوى مباحثات ثنائية.

ويرافق عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العمانيين سلطان عمان في هذه الزيارة التي تستغرق يومين.

وحول زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى طهران اليوم، قال سفير إيران في عمان علي نجفي لوكالة "تسنيم" إنّ هذه الزيارة ثنائية رداً على الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني العام الماضي إلى مسقط.

وبشأن تفاصيل جدول أعمال زيارة سلطان عمان في طهران، أوضح نجفي أنه إلى جانب العلاقات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان، سيتم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة.

ورداً على سؤال يتم طرحه، "هل يحمل سلطان عمان رسالة من أميركا إلى إيران خلال هذه الزيارة"، أكد نجفي أنّ "عمان لطالما لعبت دوراً مؤثراً وإيجابياً في القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، ولطالما قدرنا الإجراءات الخيرة والإيجابية لسلطنة عمان".

ومطلع الشهر الحالي، التقى رئيس الأركان العامة للقوات المسلّحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، سلطان عُمان، وعقد معه جولة من المباحثات.

يذكر أنّ طهران ومسقط تربطهما علاقات وثيقة، وقد وقّعتا على 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون، في أيار/مايو الماضي، وذلك خلال زيارة رسمية لرئيسي إلى عُمان.