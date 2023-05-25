بدء العمل بنظام الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق

بدأت محافظة دمشق، العمل بنظام “الأمبيرات” في عدد من أسواق العاصمة دمشق.



وكشف عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك، عن بدء العمل بنظام” الأمبيرات” في عدد من أسواق العاصمة دمشق مثل (الشعلان والحمراء والصالحية) بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة.

وأكد أن هذه الحالة ليست معممة إلى الآن، علماً أنه تم إزالة المولدة الخاصة بهذا الأمر من حديقة السبكي إلى مكان آخر لعدم التسبب بأي إزعاجات للجوار ولمرتادي الحدائق على الإطلاق.



وعن إيجابية تعميم التجربة في مختلف الأحياء والأسواق في دمشق، قال دكاك: أعتقد أنه من المتوقع عدم التوسع بها وخاصة في ظل الاكتظاظ السكاني حيث تحتاج لمساحات واسعة كالحدائق، علماً أننا لغاية الآن لم نتمكن من ضبط موضوع المولدات والمحال الصناعية والمخابر وسط الحصول على تراخيص لهذا الأمر ما يتسبب بإزعاجات للسكان وأضرار للبيئة.

وأكد مصدر في الكهرباء بدمشق، أن موضوع الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً وتم الحصول على رخصة من المحافظة بهذا الخصوص وليس من اختصاص “الكهرباء”.

الوطن