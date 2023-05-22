28 الجاري بدء موسم تسويق القمح بحماة في 8 مراكز

أكد محافظ حماة محمود زنبوعه، ضرورة رفع الجهوزية الكاملة والقصوى وتأمين كل المستلزمات الضرورية لعمليات استلام محصول القمح من الفلاحين بيسر وسهولة، وتضافر جهود كل الجهات المعنية بالتسويق لاستلام إنتاج الفلاحين كاملاً، ومن دون أي معوقات أو تجاوزات للدور عند البدء بالتسويق.

كان ذلك خلال تفقده اليوم واقع مراكز استلام الحبوب في مدن السقيلبية ومحردة وسلحب بجولة رافقه فيها قائد شرطة المحافظة اللواء تركي السعيد، للاطلاع على جهوزيتها واستعدادها لاستلام القمح من الفلاحين والمعوقات التي يمكن أن تعترض العمل وسبل تذليلها، بعد عمليات الصيانة والترتيبات والإجراءات التي اتخذها فرع السورية للحبوب بحماة من أجل استلام القمح بالشكل الأفضل .

وبيَّنَ مدير فرع السورية للحبوب وليد جاكيش، أن عمليات استلام المحصول ستبدأ في 28 الشهر الجاري وهو الموعد الذي حددته اللجنة الزراعية الفرعية بالمحافظة للحصاد.

وأوضح أن فرع المؤسسة جهز 8 مراكز لاستلام القمح من الفلاحين وذلك في شطحة والسقيلبية وجب رملة وسلحب ومحردة وكفربهم لاستلام المحصول دوكما من المزارعين، وفي مركزي حماة وسلمية لاستلام المحصول مشولاً.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للصويمعات والمستودعات نحو 220 ألف طن .

ولفت إلى أن المراكز جاهزة لاستلام إنتاج الفلاحين كاملاً، وقد أنجز فرع المؤسسة صيانة شاملة للصويمعات وتنظيفاً للخلايا وعمليات التهوية، ومعايرة القبابين وتحضير المخابر والسيور الناقلة والروافع السطحية وزيادة كفاءة غرابيل فرز مختلف أنواع الحبوب عبر تبديل وتأهيل أقسام منها.

الوطن