عصابة تروّج ذهب “مغشوش” في جديدة عرطوز

ألقى مركز شرطة جديدة عرطوز بريف دمشق القبض على أشخاص يقومون بتصنيع وترويج ذهب مزور لمحال صاغة بموجب فواتير خارجية مزورة وبأسعار زهيدة مقارنة بالسعر الحقيقي.

وقالت وزارة الداخلية: إن دوريات الشرطة ألقت القبض على العصابة المكونة من شخصين وامرأة أثناء تواجدهم أمام أحد محلات الصاغة في البلدة، وضبط بحوزتهم نقود بقيمة 14 مليون و900 ألف ليرة، و990 دولار أمريكي، ومصاغ ذهبي مكون من خمسة أساور وخاتمين نسائيين تبين بعد الكشف أنه مزور بنسبة كبيرة وبداخله مادة النحاس.



وأوضحت الداخلية أن المقبوض عليهم اعترفوا أثناء التحقيق بما نسب إليهم، وأشاروا إلى الصيّاغ اللذين تعاملوا معهم، حيث تم إلقاء القبض عليهم لاحقاً واعترفوا بشرائهم الذهب المزور بسعر أقل من الحقيقي بقصد الربح المادي.

وزارة الداخلية