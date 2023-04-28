مشاجرة تودي بحياة شخص بريف دمشق

ألقت الشرطة في ناحية جديدة عرطوز بريف دمشق القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين في مشاجرة جماعية في بلدة جديدة الفضل، حيث تم توقيف أربعة مشتبه بهم وإحضارهم إلى مركز الناحية.

وأدت المشاجرة إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة شخصين آخرين، حيث نُقلا إلى أحد مشافي دمشق لتلقي العلاج.

ووفقًا لوزارة الداخلية، فإن الخلافات القديمة بين الطرفين هي السبب الرئيسي لوقوع المشاجرة.

وتستمر التحقيقات في الواقعة وتظل الوحدات الشرطية موجودة في المنطقة للحفاظ على الأمن.

ومن المقرر أن يتم تقديم المتهمين إلى القضاء المختص لمحاسبتهم على جرائمهم. هذا وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية.