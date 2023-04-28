مشاجرة تودي بحياة شخص بريف دمشق

28-04-2023

مشاجرة تودي بحياة شخص بريف دمشق

ألقت الشرطة في ناحية جديدة عرطوز بريف دمشق القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين في مشاجرة جماعية في بلدة جديدة الفضل، حيث تم توقيف أربعة مشتبه بهم وإحضارهم إلى مركز الناحية.

وأدت المشاجرة إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة شخصين آخرين، حيث نُقلا إلى أحد مشافي دمشق لتلقي العلاج.

ووفقًا لوزارة الداخلية، فإن الخلافات القديمة بين الطرفين هي السبب الرئيسي لوقوع المشاجرة.

وتستمر التحقيقات في الواقعة وتظل الوحدات الشرطية موجودة في المنطقة للحفاظ على الأمن.

ومن المقرر أن يتم تقديم المتهمين إلى القضاء المختص لمحاسبتهم على جرائمهم. هذا وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...