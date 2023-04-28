وزير الصناعة: نحن مقبلون على انفتاحات اقتصادية مبشرة

أعلن وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، عن انفتاحات اقتصادية مبشرة في سوريا في المستقبل القريب، بفضل التعاون الاقتصادي الحالي بين سوريا ودول مثل روسيا والصين وإيران وعدد من الدول العربية.

وأوضح جوخدار أن الصناعة السورية كانت قادرة على توفير جميع المواد الأولية اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي قبل الحرب، ولكن الحرب استهدفت العديد من القطاعات الحيوية بما في ذلك الصناعة، وأثر الحصار الاقتصادي على سوريا لأكثر من 12 عامًا.

وعلى الرغم من ذلك، أصرت الصناعة السورية على الصمود، وبعد توقف العمليات العسكرية، بدأ الصناعيون في تجهيز معاملهم ومنشآتهم، ويتعين علينا الآن وضع الخطط والاستراتيجيات لتكون سوريا موجودة ومنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد جوخدار أن القطاع العام والقطاع الخاص هما باكورة الاقتصاد السوري، وأن التشريعات والاستثمارات الموجودة تتيح للمستثمرين المشاركة في إعادة القطاع الصناعي.

وأشار جوخدار في مؤتمر صحفي على هامش معرض “سيريا بلاست 2023” إلى أن المعرض شهد 50 مشاركة من دول عربية وأجنبية، ويمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وإيجاد فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص الصناعيين.

الوزير جوخدار أكد على أن سوريا تعمل على توفير المناخ الملائم للمستثمرين من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية، وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية اللازمة للقطاع الصناعي.

وفي ختام حديثه، دعا الوزير جوخدار جميع المستثمرين العرب والأجانب إلى الاستثمار في سوريا والمساهمة في إعادة بناء وتطوير القطاع الصناعي السوري، واعداً بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم لتحقيق ذلك.

وكالات