الأسعار الجديدة الكاملة لمكالمات الخليوي و خدمات الهاتف الارضي في سورية

رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أسعار وأجور مكالمات الاتصالات الثاتبة والخلوية بنسبة تصل لـ50 بالمئة.

وحسب الأسعار الجديدة رفعت شركتي MTN و سيريتل، سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع إلى 35ليرة، وسعر الدقيقة الخلوية للخطوط لاحقة الدفع 33ليرة، وسعر الميغابايت خارج الباقات 22ليرة سورية.

وفيما يتعلق بخدمات الهاتف الأرضي ، فقد أصبحت خدمة الانتظار 35 ليرة شهريا، و المؤتمر ثلاثي الأطراف 35 ليرة شهريا، الميزة التسلسلية 650ليرة شهريا، الرقم السري 100ليرة شهريا، إظهار رقم الطالب في حال المشغولية 35ليرة شهريا، الإظهار 150ليرة شهريا، عدم إظهار رقم الطالب 7500ليرة شهريا، حجب نداء دائم 200ليرة لمرة واحدة شهريا، و100 ليرة شهريا، وخدمة ملاحقة الإزعاج لمدة 4 أيام 6000ليرة شهريا، وملاحقة الإزعاج لمدة 8أيام، 10000ليرة شهريا.

وبالنسبة لأسعار الانترنت، سرعة 0.5 بحجم استهلاك 30غيغا أصبحت 8000ليرة، وسرعة 1 غيغا بحجم استهلاك 50 ميغا أصبحت 12500ليرة، و سرعة 2 غيغا بحجم استهلاك 85 غيغا، أصبحت 20000ليرة.

أما فيما يتعلق بباقات تراسل، ذات التحميل المفتوح، فسرعة 512 ميغا بايت بسعر 3000ليرة، و 1ميغا بسعر 4200 ليرة، و 2ميغا بسعر 6800ليرة، 4ميغا بسعر 11700ليرة، 8ميغا بسعر 22500ليرة، 16ميغا بسعر 40500ليرة، و 24غيغا بسعر 52500.

كما أصبح الاشتراك الشهري للهاتف الثابت متضمن مكالمات مجانية (محلي 150، قطري75)، بسعر 1300ليرة.

وبالنسبة لأسعار الدقائق المحلية، أصبح سعر كل 3دقائق 2ليرة سورية، أما المكالمات القطرية، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، بسعر 5ليرة سورية، ومن الساعة 5 مساء حتى الساعة 9 صباحا، بسعر 3ليرات، ويوم الجمعة كاملا 3 ليرات أيضا.

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