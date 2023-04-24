اجتماع هام لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات سوريا وتركيا وايران في موسكو

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الإثنين 24 أبريل/نيسان 2023، أنه تم الترتيب لعقد اجتماع رباعي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا وإيران، يوم الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2023 في العاصمة الروسية موسكو، حيث من المتوقع أن تحدث تطورات إيجابية بعد الاجتماع.

وأوضح أكار في تصريح صحفي، أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، أسفر عن الاتفاق على استمرار الاجتماعات، وأن الجهود المبذولة بعد الاجتماع أدت إلى اتفاق حول انضمام إيران إلى هذه الاجتماعات.

وأضاف أكار أن الهدف من الاجتماعات هو حل المشاكل العالقة بين الأطراف بالحوار وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن اللقاءات تتم بالاحترام المتبادل بين الأطراف، وأن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل السلام في المنطقة.

وكالات