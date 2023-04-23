380 ألف متظاهر في "إسرائيل" ضد التعديلات القضائية

أفادت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة آلاف المستوطنين بالاحتجاج ضد التعديلات القضائية للأسبوع السادس عشر على التوالي.

وقال مراسل "القناة 12" الإسرائيلية، إن "الآلاف وصلوا إلى شارع كابلن في تل أبيب"، مشيراً إلى أنّ رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين سيكون له خطاب مرتقب.

ووفق إعلام الاحتلال الإسرائيلي فإن المدن المحتلة التي تشهد احتجاجات هي "تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس، ونتانيا وأسدود وهرتسليا وروش هعين وبيت شيمش وكفار سابا وبات يام".

وبحسب التقديرات، فإن 380 ألف شخص تقريباً شاركوا مساء اليوم في التظاهرات التي جرت في أنحاء مختلفة من فلسطين المحتلة.

وقالت وسائل إعلام الاحتلال إسرائيلي إنّ هذه الاحتجاجات هي تحضير لمظاهرة المليون التي ستجري يوم الخميس في القدس المحتلة، والتي أعلن وزير القضاء لدى الاحتلال ياريف ليفين أنه سيشارك فيها، وستكون تظاهرات "شارع مقابل شارع ".

وتتواصل التظاهرات في "إسرائيل" ضد حكومة نتنياهو وخطة التعديل القضائي، وتظاهر في الأسبوع الفائت "نحو 162 ألف في تل أبيب، حيث نظمت تظاهرة مركزية في شارع "كابلن" وسط "تل أبيب" أيضاً.

وتصاعدت الاحتجاجات مجدداً على خلفية نية الحكومة ترويج قانون التجنيد الجديد، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قانون التجنيد الجديد يُتوقع أن يمنح إعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم (من الخدمة العسكرية)، وهذا يشكل تهديداً حقيقياً.

وفي ظل مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط حكومة الاحتلال، حذرت جهات إسرائيلية من مساهمة المشاريع التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" بشأن تعديل قانون التجنيد، في "تفكك الجيش".