112 مليار دولار.. حجم التجارة الخارجية لإيران في العام الماضي

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي إنّ التجارة الخارجية للبلاد في العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 أذار/مارس) بلغت 112 مليار دولار،بزيادة نسبتها 50% مقارنة ببداية تسلم الحكومة زمام الأمور (قبل نحو 18 شهراً).

وقال بهادري جهرمي في تصريح له في مدينة بابُل بمحافظة مازندران شمال إيران مساء الخميس، إنّ "للعدو مشكلة أساسية وهي الهوية الإيرانية والإسلامية للشعب الإيراني، هذا التوجه الديني والروح والموهبة والنخبوية والجهد والمثابرة والروابط التي لا تنفصم بين الأمة والإمامة والولاية تدحر العدو بأي وسيلة ياتي بها".

وأضاف بهادري جهرمي أنّ مركز ثقل حرب العدو الهجينة هو ضرب الهوية الإيرانية وتدميرها، مشيراً إلى أنّ "العدو استخدم كل وسيلة ضد إيران في هذه السنوات الـ 44 لكنه لم يستطع وقف نمو البلاد التي شهدت تقدماً باهراً في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية وغيرها".

هذا وبلغ معدل النمو الاقتصادي في إيران في 9 أشهر من (آذار/مارس إلى كانون الأول/ديسمبر) من العام الماضي، 3.3% مع احتساب العائدات النفطية و2.9% من دون احتساب العائدات النفطية.

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية، أنّه بحسب آخر نتائج الحسابات القومية الربعية لمركز الإحصاء الإيراني، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الأشهر التسعة المذكورة قد وصل إلى 5825 تريليون ريال، بما في ذلك العائدات النفطية و5001 تريليون ريال باستثناء العائدات النفطية.

وكان الرقم المذكور في نفس الفترة من العام السابق 5641 تريليون ريال مع احتساب العائدات النفطية و4860 تريليون ريال باستثناء العائدات النفطية، مما يدل على نمو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالنفط و2.9% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء النفط في 9 أشهر.