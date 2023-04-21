هاجمته حيوانات مفترسة.. وفـاة طفل بريف دمشق

توفي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من بلدة خيارة دنون بريف دمشق إثر هجوم حيوانات مفترسة عليه.

وقال رئيس بلدية خيارة دنون محمد رومية إن “الطفل توفي بإحدى المزارع عندما تركته جدته لوحده خارج المزرعة لبضع دقائق وعند عودتها رأت أن حيوانات مفترسة هاجمت الطفل وقتلته ولا تعلم إن كانت كلاب شاردة أم ذئب” مبيناً أنه يوجد في المنطقة أشخاص لديهم أغنام وكلاب شرسة والمزرعة التي توفي بها الطفل قريبة جداً منهم فمن الممكن أن تكون تلك الكلاب هي من تسببت بموته.



وتابع أنه كل شهرين في البلدة كل يكون هناك حملة لمكافحة الكلاب الشاردة والآن سيتم التنسيق مع رئيس بلدية الكسوة ومدير الناحية لمعالجة هذه المشكلة التي يعاني منها السكان.

وأضاف رومية أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع لإقامة حملات على كافة مساحة المنطقة والمناطق المجاورة للبلدة، مطالباً السكان بالوعي من وعدم ترك أطفالهم خارج المنزل لوحدهم من دون أن يكونوا معهم.

يذكر أنه في شهر آب من العام الفائت توفي طفل عمره سنة ونصف من بلدة حزة بريف دمشق إثر مهاجمته من الكلاب الشاردة.

أثر برس

