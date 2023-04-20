الحرارة للانخفاض وأجواء ربيعية معتدلة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز 65 كيلو متراً في الساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.