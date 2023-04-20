التشابه بين اللغة الاوغاريتية واللهجة العامية في اللاذقية

هذا التشابه واضح في أكثر من مجال ... هناك بعض المفردات وبعض أشكال من قواعد الصرف قد بقيت في اللغة المحلية الدارجة من النصوص الأوغاريتية، مثال جملة (شبع بكي ) وبالإضافة إلى ذلك إسقاط حرف النون في اللغة الأوغاريتية كما هو الحال في لهجة اهل اللاذقيه حاليا: ( بت ) عوضاً عن ( بنت )، ( أت ) عوضاً عن (أنت )..... أف ( أنف).... حطة (حنطة). الأوغاريتية التي ما تزال تعيش بيننا كثيرة جداً، فإذا سمعت ابن اللاذقية يقول حتى اليوم: «ما فا الدَّجِن بببيتنا» فهو يقصد «لا يوجد الدجن في بيتنا» والدجن اسم آلهة القمح «داجن»، ويُقصد به في اللاذقية الخبز.

وكلمة (عَيّن ) في اللاذقية تعني انظر ، مثال ايضا كلمة :أَيْلِيى (التي تستخدم في الجبال للتعجب ) هي بالحرف :يا إلاهي .

"إيل " هو كبير الهة الكنعانيين و من ثم الفينيقيين والياء ضمير المتكلم .

أبجدية أوغاريت مكونة من ثلاثين حرفاً وتأخذ شكل الترتيب الأبجدي المعروف (أبجد هوز حطي كلمن.

ولا تختلف عن العربية إلا في غياب الضاد عنها وفي وجود حرف سين ثاني...

أبجدية جبيل دونت في القرن العاشر قبل الميلاد ، وهي مكونة من 22 حرفاً وهي تطوير لأبجدية أوغاريت ويقول جبرائيل سعادة (هو علاّمَة في الاثار وكاتباً وأديباً وموسيقياً من اللاذقية):" إنه لأمر باعث على التأثر أن نفكر بأن أطفال اليوم في عدد كبير من البلدان يتعلمون حفظ الأبجدية بالترتيب الذي اختاره لها كاتب من أوغاريت منذ 34 قرناً من الزمن".

يوجد بعض الحارات في اللاذقيه ينطقون بكلمات عاميه في نهايتها ( هنه) مثال : اخدوهنه ...ضربوهنه ....جابوهنه..يعتقد ان الاوغاريتيين كانوا يضيفون (هنه الى بعض كلماتهم )

كلمات أوغاريتية صرفة لا نزال نستخدمها في العاميه:

خزق :مزق

إجر: رجل

شلف: رمى

شقل: حمل

دبلان: مريض

هوبر: بمعنى صرخ

كسم : شكل

بعدين :ثم

سكّر: أغلق

جورة : حفرة

حشك : حصر

الزراعة بعلا: (بعل كان اله الخصب والزراعة والنمو والحياة )