ميكرو باصات تعمل على الطاقة الكهربائية لتخديم خطوط دمشق وريفها

18-04-2023

ميكرو باصات تعمل على الطاقة الكهربائية لتخديم خطوط دمشق وريفها

وافقت محافظتا دمشق وريف دمشق على طلب أحد المستثمرين بتخديم خطوط النقل في المحافظتين بـ "ميكرو باصات" تعمل على الطاقة الكهربائية.

حيث وافقت لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في محافظة دمشق للمستثمر باستيراد /٢٠٠/ ميكروباص /٢٢/ مقعد ثابت وما فوق موزعة على /۱۲/ خط.

كما وافقت اللجنة في محافظة ريف دمشق بالسماح له باستيراد /٦٣/ ميكروباص /۲۲/ مقعد ثابت ومافوق موزعة على /8/ خطوط.

والحافلات التي تخزن الكهرباء عبارة عن حافلات تعمل بالبطارية، يتم انشاء مراكز شحن لها ملاصقة لمراكز الصيانة على الخطوط التي تخدمها هذه الحافلات.

 الوطن اونلاين
 

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