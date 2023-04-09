محافظة دمشق: 26 مليار ليرة كلفة تنفيذ إنشاء نفق يمتد من عقدة الربوة وحتى عقدة 17 نيسان!!

مدير الدراسات الفنية بمحافظة دمشق معمر دكاك: تكلفة تنفيذ مشروع عقدة المواساة الذي يشمل إنشاء نفق يمتد من عقدة الربوة وحتى عقدة 17 نيسان ، 26 مليار ليرة سورية ، فهو أضخم مشروع بعد الحرب ، وتقوم بتنفيذه مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع دمشق.

– يستغرق التنفيذ 300 يوم ، مضى منها حوالي 3 أشهر حيث قمنا بنقل البنى التحتية من كابلات وصرف صحي ومياه ، علماً أن المشروع سيشمل إنشاء نفق لأن تكلفة الجسور أعلى إضافةً إلى أنها مشوِّهِة عمرانياً بالنسبة للبنية المحيطة.

– سيكون قطع الطرقات خلال تنفيذ المشروع بالحد الأدنى ، حيث يوجد تحويلات مرورية تناسب المواطنين وحركة السيارات علماً أنه لن تنقطع الحركات بالنسبة لمشفى المواساة والأطفال إطلاقاً.



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