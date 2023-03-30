30-03-2023
اللفت الأحمر.. فوائد صحية غير متوقعة لا تفوتك
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اللفت الأحمر يحتوي على مواد شديدة الأهمية للجسم مثل الحديد والزنك. فضلاً عن الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات. تعرف على أهم فوائده:
اللفت الأحمر يعتبر علاجاً ممتازاً من مرض الأنيميا. بسبب ما يحتويه من تركيزات عالية لمعدن الحديد.
يحتوي على كميات كبيرة من الألياف التي تساعد على انتظام عملية الهضم. وتحفز الجسم على طرد الفضلات وتمنع الإمساك.
تناول كميات جيدة على مدار أسبوعين يحسن من تركيز الكالسيوم في الجسم ويمنع ترقق العظام وأمراض المفاصل.
الوقاية من الإصابة بعدة أنواع من السرطانات خاصة سرطان الجلد. بسبب ما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة.
من فوائد اللفت الأحمر تزويد الجسم بما يحتاجه من فيتامين A وهو فيتامين يحافظ على صحة البشرة ويمنع تشققها.
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