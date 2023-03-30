كيفية إزالة فرو الكلاب والقطط من المفروشات

إذا كان لديك كلاب أو قطط في المنزل فلا شك انك لاحظت بقايا الشعر والفراء على أثاثك وملابسك. في الواقع يمكننا عادة التعرف على مقتني الحيوانات الأليفة ولون حيوانهم الأليف من خلال الشعر الملتصق بملابسهم. ولكن كيف تحل هذه المشكلة؟

الخطوة الأولى لتقليل شعر الحيوانات الأليفة العالق على الأثاث و الملابس هو منع التساقط المفرط لشعر وفراء الحيوان الأليف. هناك الكثير من المعلومات المتاحة حول كيفية منع تساقط شعر وفراء القطط والكلاب. يمكنك أيضًا اختيار سلالات أقل عرضة للتساقط.



أحياناً، بغض النظر عن مدى حرصك على رعاية حيوانك الأليف ؛ لا يتوقف تساقط الشعر والفرو. وأي أقمشة ذات نسيج خشن (كوردروي أو صوف أو جلد) أو تنتج كهرباء ساكنة (أي ألياف من صنع الإنسان) سوف تجذب الشعر والفرو المتطاير. ولكن هناك بعض الطرق لتقليل هذه المشكلة:

إزالة شعر الحيوانات الأليفة

قلل من الالتصاق الاستاتيكي بالملابس باستخدام رذاذ مضاد للكهرباء الساكنة مثل Static Guard ، قم برشه على الأثاث والسجاد والستائر والملابس للمساعدة في تخفيف الشعر وتسهيل إزالته بفرشاة أو بكرة الوبر.

ضع قطعة الملابس المغطاة بالفراء في مجففة الملابس على دورة حرارة منخفضة ومع قطعة أو قطعتين من القماش المبلل المصنوع من الألياف الدقيقة حتى يلتصق الشعر بهما. قم بإزالة الملابس من المجفف واستخدم فرشاة الملابس أو بكرة الوبر اللاصقة لإزالة الفراء المتبقي.

إذا كانت لديك ملابس صوفية مغطاة بالفراء، فاستخدم قدرًا بخاريًا للملابس أو علقها في حمام بخاري قبل استخدام فرشاة الملابس. تساعد الرطوبة على استرخاء الألياف وتحرير شعر الحيوانات الأليفة مما يسهل تمشيطه.

غالبًا ما تكون بكرة الملابس اللاصقة هي الأفضل لإزالة شعر الحيوانات الأليفة. إذا لم يكن لديك واحدًا (أو لم تتمكن من العثور عليه) ، فاستخدم شريط لاصق قوي.

إذا لم يكن لديك أسطوانة نسالة أو فرشاة ملابس ، فيمكنك استخدام قفازات غسل الأطباق. إذا قمت بترطيبها برفق وفركتها على ملابسك، فإن الكهرباء الساكنة الذي تفعله وملمس راحة اليد سوف يتسبب في تشبث الشعر بالقفازات. بمجرد تغطيتها بالشعر ، اشطفها وابدأ من جديد.

التخلص من فرو الحيوانات الأليفة على المفروشات

للتخلص من شعر الحيوانات الأليفة على المفروشات ، ابدأ بالمكنسة الكهربائية باستخدام أداة المفروشات الموجودة في مكنستك الكهربائية. قم بإفراغ كيس المكنسة حتى تزداد قوة الشفط. بعد ذلك ، قم برش القماش برذاذ مضاد للكهرباء الساكنة. نظف الفرش بقطعة قماش من الألياف الدقيقة أو إسفنجة من السليلوز أو ممسحة ذات حواف مطاطية. أخيرًا ، قم بشفط القماش بالمكنسة الكهربائية مرة أخرى وانهي التنظيف باستخدام بكرة الوبر اللاصقة.

كيفية تقليل فرو الحيوانات الأليفة في منزلك

اكنس منزلك والأثاث يومياً. شعر الحيوانات الأليفة يتطاير ويلتصق على ملابسك والأثاث كل يوم.

اغسل فراش الحيوانات الأليفة كثيرًا. ضع في اعتبارك شراء غسالة ومجففة مصمم لمالكي الحيوانات الأليفة. بعد الغسيل ، قم بتشغيل دورة شطف إضافية للتأكد من خلو الغسالة من شعر الحيوانات الأليفة. تحقق من الغسالة بعد غسل الفراش. إذا رأيت أي شعر حيوان أليف ، فقم بتشغيل دورة تنظيف للمساعدة في طرده بالكامل بعيدًا حتى لا يلتصق بالغسيل.

إذا قمت بتجفيف فراش الحيوانات الأليفة في المجففة ، فقم بتنظيف فلتر الغسالة في منتصف الدورة حتى يتمكن من تجميع شعر إضافي مع انتهاء التجفيف. إذا لم تقم بتنظيف المرشح، يمكن أن يترسب شعر الحيوانات الأليفة على الملابس.

بالنسبة للملابس أو الفراش القابلة للغسل المغطاة بشعر الحيوانات الأليفة ، مرر العناصر في المجفف بدون دورة تسخين أولاً قبل غسلها. سيساعد هذا على إرخاء الكثير من الشعر وسيتم امتصاصه في مرشح الوبر بالمجفف. تأكد من تنظيف المرشح بعد هذه الخطوة لمنع الروائح وزيادة تدفق الهواء.

أضف نصف كوب من الخل الأبيض المقطر إلى دورة الشطف عند غسل الكثير من شعر الحيوانات الأليفة. يساعد الخل على إرخاء ألياف النسيج و تحرير الشعر.

عند غسل الملابس ، لا تكدس الغسالة. تحتاج الملابس إلى مساحة للتحرك بحرية في الماء بحيث يمكن فك الشعر وإزالته.

يساعد وضع الملابس في المجفف ، ولو لفترة قصيرة ، على إزالة الشعر أكثر من تجفيف الملابس بالهواء.

سيؤدي استخدام منعم الأقمشة السائل في الشطف النهائي أو ورقة التجفيف في المجفف إلى تغطية ألياف الملابس وتقليل الشحنات الساكنة والمساعدة في منع تشبث شعر الحيوانات الأليفة.